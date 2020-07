Psg, Tuchel teme l’Atalanta: “Ho guardato partita contro la Juventus. Sarà gara molto difficile per noi”

Non lo dice apertamente, ma Thomas Tuchel ha molta considerazione dell’Atalanta in vista della gara del suo Paris Saint-Germain in Champions League. Il sorteggio di Coppa ha stabilito che i campioni di Francia sfideranno la Dea nei quarti di finale della competizione per quella che si annuncia una gara molto avvincente. Tornati in campo dopo lo stop al campionato, per la prima amichevole post coronavirus, i parigini hanno dominato e vinto per 9-0 in casa del Le Havre. L’allenatore ha voluto parlare degli impegni che aspettano i suoi da qui alla fine della stagione.

Tuchel: “Contro l’Atalanta sarà difficile”

Intervistato dopo la gara dei francesi, Tuchel ha commentato, come riportano i media francesi: “La Final Eight di Champions? Sarà complicato. Otto squadre vorranno vincere questa competizione. Quella contro l’Atalanta sarà una partita molto difficile e molto serrata. I bergamaschi hanno molte qualità, lo abbiamo visto sabato contro la Juventus: è una squadra molto equilibrata, molto offensiva, molto fisica”, ha affermato il mister del Psg che poi si è concentrato sulle altre gare prima della Champions. “Ora, però, non è il momento di perdere la testa pensando a questa partita. L’unica gara che c’è nella mia mente è quella con il Saint-Etienne (la finale di Coupe de France, ndr). Dopo, penseremo al Lione (la finale di Coppa di Lega ndr). Solo dopo ci occupereemo del tempo da dedicare alla Champions. Avremo dodici giorni per prepararci al meglio. È necessario farlo passo dopo passo”.

