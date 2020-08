Psg, Tuchel: “Uniti e concentrati, mentalità importante”

Dopo tante delusioni, il PSG approda per la prima volta in finale di Champions League grazie al netto 3-0 rifilato al Lipsia. Ottima notizia per Tuchel il recupero di Verratti che potrebbe scendere in campo proprio nel match di domenica.

LE PAROLE DI TUCHEL

Queste le parole dell’allenatore tedesco: “Il nostro piano era di stare uniti e rimanere concentrati su quello su cui ci eravamo preparati. Abbiamo sfruttato la nostra velocità per attaccare i loro difensori. Ho preferito mettere i giocatori a loro agio in campo, senza troppi dettami tattici. Il nostro obiettivo è quello di lavorare e soffrire insieme, con una mentalità importante”.