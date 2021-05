Psg, Verratti: “Il City ha meritato. L’arbitro ci ha mandato a quel paese…”

Il centrocampista analizza la sconfitta in semifinale

Tocca al centrocampista Marco Verratti analizzare cosa non ha funzionato. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Quando si è a un passo dalla finale, si spera di arrivare fino in fondo. Possiamo solo guardarci negli occhi. Fino all'espulsione siamo stati in partita. Dopo l'uscita di Di Maria è finito tutto. Mi dà fastidio quando l'arbitro ci manda a quel paese. Lo ha fatto più di una volta. E' una semifinale tra grandi squadre. Il City ha meritato di passare. Abbiamo preso un gol stupido nella ripresa. Ci rifaremo l'anno prossimo. Abbiamo fatto un buon percorso, anche se siamo usciti in semifinale. I piccoli episodi possono fare la differenza tra andata e ritorno. Dobbiamo crescere e abbiamo ancora un gran lavoro da fare".