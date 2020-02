Psg, Verratti nella storia: è diventato il giocatore con più presenze in Europa

Avrebbe preferito un finale di partita migliore per il suo Paris Saint-Germain, sconfitto dal Borussia Dortmund nella sfida degli ottavi di Champions League, ma Marco Verratti può festeggiare lo stesso un personalissimo traguardo. Scendendo in campo nella gara contro i tedeschi, infatti, il centrocampista italiano è diventato il giocatore del Psg con più presenze (58) nella massima competizione europea per club staccando Le Guen fermo a 57.

Lo riporta France Football che sottolinea come Alle spalle di Verratti ci sia adesso anche Thiago Silva che ha agganciato proprio Paul Le Guen. A 53 presenze, invece, Edinson Cavani. 51 per Marquinhos.