Psg, Verratti non ha dubbi: “Fortunati che Mbappé sia con noi…”

Il Psg prepara il ritorno di Champions League e Verratti non ha dubbi su chi affidarsi: per il centrocampista, Kylian Mbappé è la miglior arma del mondo

Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Uefa Champions League, Marco Verratti analizza il match Bayern Monaco - Psg . I francesi dovranno rendersi protagonisti di una grande prestazione in suolo tedesco ed affidarsi alle sue armi migliori, con lo stesso centrocampista che elogia il compagno Mbappé : "Kilian è Kilian. Siamo stati fortunati che sia con noi. Ha un grande carattere, abbiamo bisogno di giocatori come lui. Sappiamo che nulla è perduto. Sono sicuro che domani la nostra squadra darà il meglio di sé".

Il Psg deve infatti rimontare il risultato di 1-0 dell'andata e che, al momento, vede i bavaresi in netto vantaggio per i quarti di finale. La giocata del campione, però, potrebbe decidere la partita secondo quanto dichiarato da Marco Verratti a RMC Sport: "Abbiamo bisogno di tutti in queste partite. Mbappe dovrebbe esser sempre presente nelle grandi partite. Il Bayern è abituato a giocare partite del genere, quindi siamo pronti a dare il 100 per cento. Kilian e Leo, giocatori con una vasta esperienza, aiutano".