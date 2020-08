Psg, Verratti: “Voglio esserci in finale di Champions. Chiedo più rispetto per la Ligue 1”

Manca poco, poi sarà la prima finale di Champions League della storia del Paris Saint-Germain. Lo sa bene Marco Verratti, centrocampista dei francesi, che proverà il recupero per essere della partita domenica sera. Intervenuto in conferenza stampa, come riportato da Sky, il giocatore italiano ha fatto il punto sul momento dei suoi parlando anche della Ligue 1.

Verratti: “Vogliamo vincere la Champions. Voglio esserci in finale”

“Non mi sono mai pentito della mia scelta di venire qui al Psg”, ha detto Verratti sul suo approdo in Francia nel 2012 dal Pescara. “Ho sempre potuto allenarmi e confrontarmi con grandissimi giocatori, disputare la Champions ogni anno. Domenica ci giocheremo la coppa per la prima volta in assuoluto ma arrivare fino a qui è sempre stato un nostro obiettivo”. “Il Bayern Monaco? Una squadra forte, molto organizzata sia in attacco che in difesa e più esperta di noi. Meritano la finale come la meritiamo noi”.

Non solo Champions League, vedere il Psg in finale e il Lione in semifinale è motivo di orgoglio per tutto il campionato francese: “A volte da fuori si pensa che la Ligue 1 sia un campionato facile. Ma noi che ci giochiamo sappiamo quanto sia duro. Meno tattico, ma più fisico della Serie A. I risultati di questa Champions League sono una buona cosa per tutto il movimento calcistico francese: mi auguro che in futuro si rispetti di più”.

E tornando sulla partita di domenica e sulle sue condizioni fisiche: “Ho avuto a che fare con un infortunio imprevisto e doloroso, ma ora sto meglio, ho ripreso gli allenamenti con il resto della squadra e farò di tutto per essere della partita. Sappiamo che è la più importante per tutti noi: abbiamo vissuto dei momenti difficili nelle passate edizioni, ma il lavoro duro paga e siamo pronti a dare tutto in campo per non avere rimpianti e vincere. Non possiamo fermarci qui”.

