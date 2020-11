Rakitic nella storia del Siviglia: suo il gol più veloce mai realizzato dal club in Champions League

Tornato nella sua Siviglia, Ivan Rakitic non smette di stupire. Nella partita valida per il 4° turno della fase a gironi di Champions League, il calciatore croato è stato protagonista di una rete da record in casa del Krasnodar. Un gol che ha scritto una bella pagina della storia del club iberico.

Rakitic da record

Come riportato su Twitter da Opta, il gol ad inizio match di Rakitic, avvenuto dopo soli 3 minuti e 52 secondi è il più veloce mai realizzato nella Champions League dal Siviglia. questo gol è stato il più veloce nella storia del Siviglia in Champions League. Il Krasnodar è stato subito punito nelle fasi di gioco e nonostante il pareggio arrivato nella ripresa, il club spagnolo è riuscito a imporsi con un’altra rete, questa volta, sul finale di gara in pieno recupero. Anche la partita d’andata era stata caratterizzata da gol e quasi record. Il Krasnodar si trovava in vantaggio di due reti quando Rakitic e compagni hanno poi trovato la via del gol ribaltando il match e vincendo 3-2. In quella gara ancora il croato era stato protagonista di un gol.