Rangers Glasgow-Psv, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La Champions League è giunta all'ultimo atto estivo con lo spareggio di qualificazione ai gironi dopo i vari turni preliminari. Tre le partite in programma stasera: Bodo Glimt-Dinamo Zagabria; Fc Copenaghen-Trabzonspor e Rangers-Psv. Sotto le luci di Ibrox grande sfida con i Rangers che ha un osso duro qual è la squadra di Eindhoven nell’andata dello spareggio di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Giovanni Van Bronckhorst ha superato il Royale Union Saint Gilloise in Belgio per mantenere vivi i sogni continentali, mentre i giganti olandesi hanno fatto fuori il Monaco nel turno precedente. Il calcio di inizio di Rangers vs PSV Eindhoven è previsto alle 21.

TV - La gara tra Rangers e PSV Eindhoven, in programma martedì alle 21:00 e valida per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League, sarà trasmessa in diretta da Mediaset, più precisamente Italia 1 in esclusiva in chiaro. Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero. Pre e post-partita condotto da Benedetta Radaelli, con Riccardo Trevisani e Daniele Miceli. Tutte le altre partite saranno trasmesse, come già anticipato, su Mediaset Infinity, dove sarà disponibile anche una Diretta Champions (per quanto riguarda i 3 match di oggi). La partita sarà anche visibile su Sky.