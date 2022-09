Rangers-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la seconda giornata della Champions League.

Redazione ITASportPress

Rangers-Napoli si gioca questa sera, mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21 per la seconda giornata del girone di Champions League. La gara, inizialmente prevista per martedì 13, è stata spostata a causa della morte della Regina Elisabetta e i possibili problemi di ordine pubblico generati dal passaggio in Scozia della salma della sovrana.

Rangers-Napoli, le ultime

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre con il tecnico dei Rangers Van Bronckhorst che in conferenza stampa si è detto piuttosto preoccupato dagli avversari ed in particolare Kvaratskhelia. Proprio questultimo sarà in campo per la formazione di Spalletti che vedrà anche Politano e uno tra Simeone e Raspadori a completare il pacchetto avanzato vista l'assenza di Osimhen.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di Champions League Rangers-Napoli si giocherà mercoledì 14 settembre 2022 all'Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia. La sfida è stata rinviata ad oggi dopo la morte della Regina Elisabetta e i possibili problemi di ordine pubblico a causa del passaggio del feretro della sovrana in città. Il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 21:00.

La gara sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset su Canale 5 (in chiaro), nonché su Sky, in particolare su Sky Sport Uno e sul canale numero 252.

Per gli abbonati Sky che vorranno vedere Rangers-Napoli di Champions in streamign sarà possibile farlo con SkyGo, scaricando l'app su PC, smartphone o tablet. Sempre in streaming ci saranno poi le opzioni NOW (il servizio live e on demand di Sky), acquistando il pass 'Sport' e selezionando la finestra dell'evento, il sito Sportmediaset.it, oppure l'app Mediaset Infinity sempre su telefoni cellulari e tablet.

Di seguito le probabili formazioni:

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.