Real, Bale salta il City. Zidane: “Una sua scelta, tra noi c’è rispetto”

E’ il momento della verità per il Real Madrid. I Blancos sono chiamati alla rimonta in casa del Manchester City dopo la sconfitta interna per 2-1 contro i Citizens. Servirà un successo con due reti di scarto o dal 3-2 in su per qualificarsi ai quarti di finale. Una missione non semplice. E sarà altrettanto importante l’apporto di tutte le stelle delle Merengues. Tuttavia fa già scalpore l’esclusione di Gareth Bale.

RISPETTO

Il tecnico Zinedine Zidane ha provato a fare chiarezza su questa situazione nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Si dicono tante cose, ma noi abbiamo un rapporto e c’è rispetto. Posso affermare soltanto che è stato lui che ha preferito non giocare, il resto rimane tra noi due”.