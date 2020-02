Real k.o. in Champions, Casemiro sicuro: “La rimonta è possibile”

La sconfitta interna contro il Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ha scioccato il popolo del Real Madrid. I Blancos sono chiamati a una grande rimonta in terra inglese. Una missione possibile secondo Casemiro. Il centrocampista brasiliano ha suonato la carica ai microfoni di AS: “La qualificazione non è ancora decisa con questo risultato. Abbiamo giocato 75 minuti spettacolari contro una grande squadra. Poi in 15 minuti non siamo riusciti a fare quel che avremmo voluto. E loro sono riusciti a rimontare cancellando il nostro vantaggio. Sicuramente adesso ci aspetta un grande lavoro, ma se c’è una squadra in grado di superare certi ostacoli nella partita di ritorno quella è il Real Madrid”.