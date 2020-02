Real Madrid, allarme Hazard: a rischio la sua presenza con il Manchester City

Momento poco felice per il Real Madrid. I blancos, nelle ultime due gare di campionato, hanno raccolto solamente un punto, lasciando così il primato della classifica ai rivali del Barcellona. La formazione di Zinedine Zidane sarà ora attesa dalla delicata sfida contro il Manchester City, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e in programma al Bernabeu mercoledì sera. Una gara nella quale le merengues potrebbero essere costrette a fare a meno di Eden Hazard.

INFORTUNIO – Il fantasista belga, durante la gara con il Leganes, ha infatti accusato un problema alla caviglia, che lo ha costretto ad uscire dal campo zoppicante. La sua presenza con i Citizens, a questo punto, sembra fortemente a rischio.

