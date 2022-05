Real Madrid, Ancelotti: “Col City servirà la gara perfetta, ma possiamo farcela”

Le parole del tecnico italiano

"La squadra sta bene, è motivata e concentrata. Ci aspetta una grande sfida, abbiamo l’opportunità di giocare un’altra finale di Champions League. Sappiamo che sarà una sfida difficile, ma siamo molto fiduciosi. Abbiamo un piccolo svantaggio, ma ce la possiamo fare. Si affronteranno due squadre che hanno grandi qualità individuali e collettive, non si arriva in finale di Champions solo con il cuore. È importante, ma serve anche impegno e qualità individuale. Non so se viene sottovalutato il lavoro degli allenatori del Real Madrid, ma l’importante è avere l’apprezzamento dei tifosi e dei giocatori. Modric? La sua leadership non è cambiata, vedo più cambiamenti in Benzema. Forse quella che è cambiata è la percezione che gli altri giocatori hanno di lui. È un professionista fantastico, eccezionale, con un’incredibile qualità tattica, fisica e tecnica. Casemiro ci aiuterà, il suo ritorno ci dà qualità a livello difensivo. Con lui in campo ci muoviamo meglio, siamo più compatti e gli avversari sono più concentrati quando lo incrociano".