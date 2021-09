Real Madrid, Ancelotti: “Difficile dire se siamo i favoriti. Inter competitiva”

Carlo Ancelotti spiega le sue impressioni sulla sfida tra Real Madrid e Inter

Il Real Madrid torna a far visita all'Inter a distanza di un anno. Anche nel 2020/21 le due formazioni si sfidarono nella fase a gironi e a prevalere fu sempre la squadra spagnola. Il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti fa il punto in conferenza stampa: "La squadra sta bene, contro il Celta abbiamo fatto bene anche se domani sarà un'altra storia. Una competizione che dà grandi sensazioni al madridismo. Sarà complicato, l'Inter ha la struttura dello scorso anno anche se un nuovo allenatore, l'ho studiata in questi giorni. Chiaro che ci piacerebbe controllare la partita e giocare bene, ci proveremo perché questa competizione è sempre importante per questo club. Inter? La struttura è la stessa, hanno perso giocatori importanti e preso giocatori importanti ma hanno nuove metodologie di lavoro. E' una squadra che gioca bene, sarà una partita aperta e speriamo di essere competitivi. Noi favoriti? Difficile dirlo, la competizione deve ancora iniziare. Posso dire che il Real Madrid sarà competitivo fino in fondo, ma dire che è il favorito è difficile. Di certo lotteremo per tutto".