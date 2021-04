Real Madrid, Asensio dà il via alla mobilitazione online contro il sessismo nel calcio

La vittoria per 3 a 1 del Real Madrid contro il Liverpool ha certificato, per l’ennesima volta, lo stato di esaltazione che le Merengues vivono quando sentono la musichetta che introduce i match di Champions League. La partita di ieri sera ha rappresentato una delle poche gioie stagionali della squadra di Zidane che in campionato ha stentato a prendere ritmo. Tra le persone che si sono fiondate su social network a celebrare la vittoria c’è stata anche Maria Isabel Rodriguez, detta Misa, portiere della squadra femminile del Real Madrid. La calciatrice ha twittato una sua foto mentre è intenta ad esultare, accompagnata dalla foto di Asensio impegnato in un’esultanza simile, il tutto accompagnato dal messaggio: “La stessa passione“.

Il tweet ha ricevuto diversi commenti sessisti che hanno portato Misa a cancellarlo. Dopo averlo scoperto, Asensio ha pubblicato nuovamente le foto con il messaggio “La stessa passione” e aggiungendo: “Che nessuno ti impedisca di dire ciò che pensi“. Il gesto dell’attaccante del Real Madrid ha portato ad una vera e propria mobilitazione online che ha coinvolto altri compagni di squadra come Vinicius Junior, Casemiro e Marcelo.

Mobilitazione che si è diffusa ad altri club e che ha coinvolto i rivali eterni del Barcellona, i tedeschi del Wolfsburg, il Levante e altri club che in queste ore hanno deciso di manifestare la propria solidarietà a Misa e a tutto il calcio femminile.