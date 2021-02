Real Madrid, Benzema potrebbe saltare match con l’Atalanta

L‘attaccante Karim Benzema non si è allenato con il Real Madrid oggi durante l’ultima sessione prima dell’incontro della Liga a Valladolid (sabato, 21). Dopo aver ricevuto un colpo alla caviglia nell’ultima partita contro il Valencia, il nazionale francese sente doloro ancora e verrebbe preservato da Zinedine Zidane in previsione delle fasi a eliminazione diretta di Champions League contro l’Atalanta Bergamo mercoledì prossimo (ore 21) in Italia. Benzema resta in dubbio ma dovrebbe farcela.