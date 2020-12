Real Madrid, Butragueno: “E’ un vantaggio giocare il ritorno con l’Atalanta in casa”

Il direttore del Real Madrid per le relazioni esterne Emilio Butrageno ha commentato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà i capitolini dover affrontare l’Atalanta. “La cosa più importante è che siamo in buona forma e siamo in grado di sconfiggere chiunque. Storicamente, abbiamo sempre preferito giocare il ritorno in casa. Ho avuto la possibilità di partecipare a diverse rimonte storiche, e il mio campo e i tifosi hanno poi avuto un grande impatto sul risultato. Dobbiamo ottenere un buon risultato nella prima partita per avere un vantaggio a Madrid ”, – afferma Butrageno.