Real Madrid-Chelsea diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Appuntamento alle ore 21.00 per la semifinale d'andata di Champions League tra blancos e blues

Real Madrid-Chelsea si gioca questa sera martedì 27 aprile 2021 alle ore 21.00 per la semifinale d'andata di Champions League. Col Santiago Bernabeu nel pieno dei lavori di ritrutturazione, la sede dell'incontro sarà il campo Alfredo Di Stefano a Valdebebas.

Real Madrid-Chelsea, le probabili formazioni

Squadre impegnate senza sosta tra campionato e coppa. I padroni di casa hanno perso qualche punto in Liga e si sono allontanati dalla vetta ma questa sera proporranno la migliore formazione possibile con Zidane che sembra orientato a far scendere in campo Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. Ospiti che si giocano in Premier League le prime quattro posizioni per l'accesso alla prossima edizione proprio della Champions. Tuchel potrebbe affidarsi a Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida d'andata delle semifinali tra Real Madrid e Chelsea si giocherà allo Stadio Di Stefano con fischio d'inizio previsto per questa sera martedì 27 aprile alle ore 21.00.

Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa in tv in chiaro per tutti da Canale 5: basterà sintonizzarsi su tale canale in tv per assistere alla Champions, o in alternativa su Mediaset Play in streaming. L'alternativa è quella di seguire il match con Sky. Gli abbonati potranno seguire la sfida sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Come di consueto, la sfida di Champions League sarà inoltre visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa si potrà andare su Mediaset Play con i vari dispositivi per vedere la gara live, sempre in streaming.

Un'ultima possibilità è rappresentata da Now Tv. In questo caso sarà necessario essere registrati ed aver acquistato uno dei pacchetti disponibili.