Real Madrid-Chelsea, le formazioni ufficiali. Benzema sfida Werner

Fischio d'inizio alle ore 21

Si alza il sipario sulle semifinali di Champions League.Real Madrid e Chelsea si sfidano nel primo atto della doppia sfida. I Blancos hanno perso terreno importante in Liga e puntano fortemente alla massima manifestazione europea. I Blues sono impegnati nella lotta per il quarto posto in Premier League e, al tempo stesso, puntano a ripetere la vittoriosa campagna del 2012, quando si imposero in finale contro il Bayern Monaco. Gli spagnoli sono favoriti, ma gli inglesi possono regalare grandi sorprese. Il cammino delle due squadre finora ha avuto vittime illustri: il Liverpool eliminato dal Real ai quarti e l'Atletico, out contro il Chelsea agli ottavi.