Real Madrid, Courtois: “Nell’intervallo Ancelotti ha sistemato tutto”

L'analisi del portiere del Real Madrid dopo la vittoria contro l'Inter

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha commentato la vittoria per 1-0 contro l'Inter nella prima partita della fase a gironi di Champions League. "Ci abbiamo creduto e siamo riusciti a vincere. Forse non abbiamo giocato la partita migliore, ma abbiamo vinto. Durante l'intervallo il mister Carlo Ancelotti ha aggiustato tutto a livello tattico e nella ripresa abbiamo fatto meglio e chi è subentrato è stato decisivo", ha detto Courtois. Nel prossimo turno il Real ospiterà in casa lo Sheriff che ha battuto lo Shakhtar, mentre l'Inter giocherà in trasferta contro la squadra di De Zerbi.