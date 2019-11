Real Madrid, Courtois spegne il caso Bale: “Coinvolto nel progetto, in campo dà tutto”

Super sfida quella in programma domani sera al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid, nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ospiterà il Paris Saint-Germain di Mbappé e Neymar. Della gara, in conferenza stampa, ha parlato il portiere Thibaut Courtois. Queste le sue parole raccolte da AS.

PSG – “Domani non dovremo commettere errori. Sarà una grande partita, dal primo all’ultimo minuto. Loro hanno Cavani, Neymar e Mbappé, che sono i migliori attaccanti del mondo. Io al Psg? Il futuro non lo conosciamo, ma io sono molto felice a Madrid”.

BALE – “Quello che è successo è avvenuto con la sua nazionale e il proprio paese viene prima della squadra nella quale giochi. Lui comunque dà tutto sia in allenamento che nelle partite. Sabato è entrato molto motivato e ha creato numerosi pericolosi: il gol di Modric è nato da una sua iniziativa. Non giocherebbe così se non si sentisse coinvolto nel progetto”.

RIVINCITA – “Non definirei quella di domani una rivincita, la sconfitta dell’andata ci è servita per crescere. Ultimamente siamo migliorati e domani avremmo l’occasione di vedere a che punto siamo. Giochiamo contro una squadra che vuole vincere la Champions e dovemo dimostrare di essere al top”.