Real Madrid, Courtois: “Vi spiego come ho parato il rigore a Messi”

Il portiere del Real Madrid ha parato a Messi un rigore nel match di Champions League di martedì scorso

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois ha spiegato a BT Sport come ha parato il rigore a Lionel Messi nel match di martedì scorso di Champions League disputato a Parigi: “L'argentino del PSG tira molti rigori in una stagione, quindi è difficile indovinare l'angolo. Ma ne ha sbagliati alcuni calciandoli a destra, quindi ho pensato che fosse ovvio che stava andando alla mia sinistra. Messi ha calciato centrale solo un rigore, contro il Lipsia, quindi ho solo detto 'va bene andiamo a sinistra' e ho fatto una bella parata". Courtois ha anche effettuato diverse parate importanti per tenere a bada il PSG ma è capitolato alla fine quando Mbappe ha superato due difensori del Real e ha calciato bene. Courtois ha aggiunto: “Bisognava chiudere l'angolo ma non era facile".