Real Madrid eliminato dalla Champions League: la strana prima volta di Zidane…

Il Real Madrid è stato eliminato dal Manchester City. Un k.o. per 2-1 che si somma a quello dell’andata al Santiago Bernabeu che non ha lasciato scampo ai blancos. Un dato che rientra nelle statistiche del pallone vista la forza di entrambe le formazioni, ma che colpisce se si guarda alla panchina, o meglio, all’allenatore. Infatti, Zinedine Zidane, tecnico delle merengues, non era mai stato eliminato dalla Champions League da quando è alla guida di una squadra.

La strana prima volta di Zidane…

All’Etihad Stadium il francese è stato eliminato per la prima volta dalla Champions League da quando svolge il mestiere di allenatore. Una statistica pazzesca che fa un certo effetto. Però è la verità. Zidane ha preso il comando del Real Madrid ormai quattro anni e sette mesi fa, dopo aver fatto da vice a Carlo Ancelotti. Una parentesi lontana dai blancos salvo poi essere richiamato da Florentino Perez e confermarsi invincibile o quasi. Almeno fino alla notte contro il City. L’eliminazione del Real Madrid e di Zidane, in qualche modo, sarà difficile da dimenticare. La prima volta, caro Zizou, non si scorda mai…

