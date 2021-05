Real Madrid, Hazard nella bufera: ride e scherza dopo k.o. col Chelsea

I media insorgono e chiedono la cessione e i fan contro il belga sui social

Il Real Madrid esce dalla Champions League. Fatale il k.o. per 2-0 contro il Chelsea allo Stamford Bridge. Un risultato che delude l'ambiente blancos anche se, al termine della gara, c'è chi come Eden Hazard non sembra particolarmente triste per l'uscita dalla competizione. Il belga, ex della sfida contro i blues, è stato pizzicato a ridere e scherzare con gli ex compagni. Un atteggiamento che non è stato certamente gradito.