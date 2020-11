Real Madrid-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Real Madrid-Inter accende la terza giornata del girone di Champions League. I padroni di casa devono cercare i tre punti dopo due risultati non certo positivi contro Shakhtar Donetsk e Borussia M’Gladbach. Anche i nerazzurri, reduci da due pareggi, si trovano al momento della verità e proveranno a superare indenni il difficile confronto contro i campionissimi di Spagna.

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le compagini. Il Real Madrid si dovrebbe affidare a Courtois in porta; Lucas Vazquez abbassato sulla linea difensiva, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. L’Inter, priva di Lukaku, scenderà in campo con Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni come centrali. Hakimi e Ashley Young sulle corsie. Brozovic, Vidal e Barella in mezzo al campo. Perisic e Lautaro Martinez in avanti.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Real Madrid-Inter si disputerà questa sera martedì 3 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. Il fischio d’inizio della partita, valida per la terza giornata del girone di Champions League, è in programma alle ore 21.00. Il big match di coppa sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 252 del satellite). La partita, per chi non fosse abbonato a Sky, sarà trasmessa anche in chiaro in tv da Mediaset su Canale 5 (numero 5 e 505 HD del digitale terrestre) con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena.

Per chi desiderasse vedere la sfida tra blancos e nerazzurri in streaming, esiste ovviamente anche questa opportunità. I tifosi e gli appassionati avranno diverse possibilità per seguire in diretta streaming Real Madrid-Inter. La gara potrà infatti essere vista in chiaro attraverso Mediaset Play e dagli abbonati Sky attraverso Sky Go. In entrambi i casi la partita potrà essere vista anche su dispositivi mobili quali pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, oppure con smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare le rispettive app per sistemi iOS e Android.

Un’ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere anche le gare di Champions League acquistando uno dei pacchetti offerti.