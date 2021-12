Real Madrid-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions

Real Madrid-Inter si gioca questa sera, martedì 7 dicembre per l'ultima sfida del girone di Champions League. Le due squadre, guidate da Ancelotti e Inzaghi cercheranno il successo per potersi aggiudicare il primo posto nel girone. Entrambe, ricordiamolo, sono già qualificate agli ottavi di finale del torneo.

Ancora qualche dubbio di formazione da parte degli spagnoli di mister Ancelotti che sicuramente faranno a meno di Karim Benzema. Anche l'Inter non è al meglio con l'assenza di Correa e il difficile recupero del perno difensivo De Vrij. Questi i possibili 22 titolari di Real Madrid-Inter di stasera:

La partita tra le due squadre sarà trasmessa in diretta tv da Sky e non solo. Sull'emittente Sky si potrà vedere live la gara su questi due canali: Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Inoltre esistono altre opzioni per vedere il match di coppa in diretta. Infatti, si potrà seguire il match anche attraverso l'app di Infinity + disponibile per smart tv: il servizio (incluso nell'offerta Tim Vision) è attivabile al costo di 7.99€ al mese.