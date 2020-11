Real Madrid-Inter, stadio vuoto ma i tifosi ci sono: quasi 5 milioni alla tv

Non è andata come il pubblico italiano sperava, ma l’incontro di Champions League Real Madrid-Inter è stato il programma più visto della prima serata televisiva di martedì con 4.907.000 spettatori e il 17.84% di share.

Come scrive Calcio e Finanza, infatti, la partita disputata allo stadio Alfredo Di Stefano ha preceduto la fiction Preferisco il Paradiso, con Gigi Proietti su Rai 1 che ha ottenuto 4.111.000 spettatori e il 16.8% di share.

Real Madrid-Inter: seconda gara più vista

La sfida tra blancos e nerazzurri ha avuto davvero grande seguito in tv. Detto dell’assenza dei tifosi allo stadio per le norme anti Covid-19, sul piccolo schermo il match è stato seguito in chiaro da un elevatissimo numero di spettatori. Anche la seconda serata, con il post gara della partita, è stato buona con lo Speciale Champions League che ha totalizzato 1.627.000 spettatori con l’8.1%.

La sfida tra Real Madrid e Inter rimane per ora la seconda più vista tra quelle trasmesse in chiaro. Al primo posto i quasi 7 milioni di spettatori di Juventus-Barcellona, e in terza posizione il match, sempre dei nerazzurri, contro il Borussia Moenchengladbach (oltre 4,2 milioni).