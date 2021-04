Real Madrid-Liverpool, le formazioni ufficiali: Benzema sfida Salah

La Champions League entra nel vivo. Oggi al via i quarti di finale. Una delle sfide più attese è quella tra Real Madrid e Liverpool. I Blancos sono in lotta per la vittoria nella Liga e vogliono riprendere il filo del discorso interrotto due anni fa, con l’eliminazione contro l’Ajax agli ottavi di finale. I Reds, invece, cercano riscatto dopo un cammino disastroso in Premier League e la precoce eliminazione in FA Cup. Sarà anche la rivincita della finale di Champions League 2017/18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali scelte da Zinedine Zidane e Jurgen Klopp:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diogo Jota