Real Madrid-Liverpool, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 21 per la Champions League.

Real Madrid-Liverpool si gioca oggi, mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 5-2 dell'andata in favore dei Blancos.

Dopo la grande vittoria dell'andata, sembra cosa fatta per il Real Madrid per il passaggio del turno. Il Liverpool di Klopp, dal canto suo, proverà a fare la sorpresa al Santiago Bernabeu, anche se sarà difficilissimo.

Padroni di casa con Vinicius, Valverde e il dubbio Benzema che potrebbe lasciare spazio a Rodrygo. Per il resto formazione tipo con Modric, Kroos e Camavinga in mezzo. Courtois in porta con Militao e Rudiger centrali.