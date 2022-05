Real Madrid, Modric: “Eventuali rigori in finale di Champions? Vi dico chi li tira…”

Il centrocampista madrileno verso la finalissima di Champions

LOTTERIA - Il centrocampista dei Blancos, a domanda precisa su chi potrebbe andare a calciare i primi cinque rigori ove la finale arrivasse alla lotteria dei penalty ha risposto: "Beh, io lo tiro sicuramente. Poi Karim (Benzema ndr). Poi dico Kroos e Lucas Vazquez che nella precedente finale contro l'Atletico Madrid aveva tirato molto bene". Modric ha poi proseguito: "Ci sono tanti che sanno tirare bene i rigori. Casemiro per esempio. Ma anche Fede (Valverde ndr). Alaba anche. Vinicius? No no, prima Rodrygo. Poi Vinicius (ride ndr)".