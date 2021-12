Real Madrid, Modric: “Mi sento come se avessi appena raggiunto i 30 anni…”

Parla il centrocampista croato dei Blancos

Un passaggio anche sull'età che avanza e il modulo che sembra perfetto per lui: "Mi sento davvero bene, non devo guardare alla mia età ma solo a concentrarmi sulle mie prestazioni e su quello che faccio in campo. L'età sta diventando un problema sempre meno con il passare degli anni perché i giocatori sono in grado di allungare le loro carriere. Mi sembra di non aver ancora raggiunto i 30".