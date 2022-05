Real Madrid non bada a spese: per la finale di Champions affitta… un castello

I Blancos hanno prenotato l’intera struttura dell’esclusivo Jeu de Paume, si tratta di una residenza storica che si affaccia sull’area verde del castello di Chantilly.

Real di nome e di fatto. Come la struttura che la squadra di Carlo Ancelotti ha scelto per soggiornare come una sorta di ritiro prima della finale di Champions League del prossimo 28 maggio. Come riportato dal Corriere.it, il Real Madrid ha optato per una residenza super lussuosa all’interno del parco naturale di Oyse Pays de France dove sorge l’albergo a cinque stelle Auberge du Jeu de Paume, che si affaccia proprio sull’area verde del castello di Chantilly.