Real Madrid, un’arma in più contro il Chelsea: Ancelotti guarito dal Covid ci sarà

Il mister Blancos negativo al tampone raggiungerà la squadra a Londra

Buone notizie per il Real Madrid che questa sera sarà impegnato in Champions League contro il Chelsea nella sfida d'andata dei quarti di finale. A guidare la squadra madrilena, rispetto al precedente match di Liga, ci sarà di nuovo Carlo Ancelotti . Il tecnico, infatti, è guarito dal Covid che lo aveva tenuto lontano dalla squadra per alcuni giorni impedendogli appunto di seguire i suoi da vicino.

Il club Blancos ha annunciato con un comunicato ufficiale che il mister di Reggiolo raggiungerà la squadra a Londra e potrà accomodarsi in panchina per il match delicatissimo di stanotte.

LA NOTA - "Il Real Madrid CF comunica che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato negativo al test per il COVID-19, quindi questa mattina si recherà a Londra per unirsi al ritiro della prima squadra", queste le parole del Real. Un'arma in più dunque per Benzema e compagni per provare a battere i campioni d'Europa in carica...