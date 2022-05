Real Madrid, Valverde disposto a tutto per la Champions: “Darei mia moglie”

Il calciatore Blancos disposto praticamente a tutto per vincere la Champions League

Simpatico siparietto andato in scena in casa Real Madrid e precisamente all'interno della famiglia Valverde . Il giocatore, intervistato da AS, stava spiegando l'importanza del riuscire a vincere la Champions League contro il Liverpool nella finale odierna di sabato 28 e ha ammesso cosa darebbe in cambio pur di trionfare. Alle sue parole hanno fatto seguito anche quelle di sua moglie, chiamata in causa in modo ironico...

BOTTA E RISPOSTA - Alla domanda: "Cosa daresti per vincere la Champions?", Valverde ha risposto: "Tanto, forse qualsiasi cosa. È un trofeo unico per qualsiasi giocatore al mondo. Sono disposto a dare tante cose, tranne mio figlio. Forse anche mia moglie... Ovviamente scherzo, ma non capita tutti i giorni di poter giocare una finale come questa. Spero che saremo noi ad alzare la Coppa". Parole a cui ha fatto seguito la risposta della signora MinaBonino: "Non lo giudico. Se il River vincesse un'altra Copa Libertadores, anch'io lo do via. Devi sacrificare gli amici, tutto per la 14", ha detto con grande simpatia la giornalista argentina compagna di vita del calciatore Blancos.