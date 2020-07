Real Madrid, Varane carico per la Champions: “Abbiamo un dovere verso il fan. Combatteremo fino alla fine”

Dopo essersi aggiudicati la Liga, i giocatori del Real Madrid prendono fiato e si preparano ad affrontare l’ultima parte di stagione che vedrà i blancos impegnati in Champions League. Una partita che può consentire alla squadra di Zidane di continuare il percorso in Coppa o dire definitiviamente addio ai sogni di gloria. C’è da recuperare il risultato della sfida d’andata dove il Manchester City si era imposto per 2-1. Parlando a Le Parisien, il difensore del Real Madrid Raphael Varane ha parlato di come lui e i compagni approcceranno alla sfida.

Varane: “Abbiamo il dovere di provarci. Lo dobbiamo ai fan”

All’andata era stato il Manchester City a fare festa, ma il ritorno sarà ricco di tante incognite. Il Real Madrid crede nell’impresa e Varane promette massimo impegno: “In Champions League tutto è possibile. C’è sempre speranza, anche se la situazione è difficile. La maglia del Real Madrid è una responsabilità. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma ci avvicineremo alla sfida con un desiderio incredibile di fare bene e provarci. Questo è il nostro dovere. Lo dobbiamo ai nostri fan. Non possiamo promettere che vinceremo, ma possiamo garantire che combatteremo fino alla fine“. Vedremo dunque cosa accadrà nel ritorno della sfida che si svolgerà a Manchester il prossimo 7 agosto.

