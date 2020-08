Real Madrid, Varane in clima Champions: “La vittoria è nel nostro DNA. Concentrati per la sfida col Manchester City”

Campionati terminati in Europa, spazio alle Coppe con Europa League e soprattutto Champions League. Clima infuocato per questo mese di agosto che vedrà assegnata la vittoria del torneo con una fomula indedita con gare secche e Final Eight. Prima, però, restano da concludere gli ottavi di finale che ancora non si sono disputati. Su tutti la sfida tra Real Madrid e Manchester City che aveva visto gli inglesi vincere all’andata 2-1. I blancos sono carichi e attraverso un video-messaggio sul profilo ufficial Twitter, è Raphael Varane a farsi carico della grinta madrilena verso l’impegno di Coppa.

Varane: “Vincere è nel nostro DNA”

“Vogliamo vincere ogni giorno. Siamo il Real Madrid”, ha detto subito Varane. “Vero che negli ultimi giorni non abbiamo avuto partite, quindi abbiamo avuto tempo per prepararci e ne abbiamo ancora un po’. Vincerà la squadra migliore. Sicuramente il nostro approccio sarà col desiderio di vincere e avremo la necessaria fiducia per farlo. Loro hanno una squadra molto buona ma come è stato all’andata sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Nel primo incontro, sia il Real Madrid che il Manchester City hanno mostrato un calcio di altissima qualità. A entrambi piace avere la palla e giocare. Le partite con queste squadre sono sempre tese, quindi ci vuole molta concentrazione”. E ancora: “Vincere è nel nostro DNA e quindi faremo di tutto per farlo”.