Real Madrid vince la Champions, Pelé omaggia sui social i brasiliani e… Ancelotti

Parole al miele da parte di O'Rey per i brasiliani, per Courtois e per Ancelotti dopo la vittoria del trofeo contro il Liverpool

Redazione ITASportPress

Il Real Madrid ha vinto la Champions League, la 14esima della sua storia. Decisivo nella finalissima contro il Liverpool Vìnicius, autore del gol vittoria, ma anche il portiere Courtois assolutamente insuperabile. Sui social, in tanti si sono voluto complimentare con i Blancos per il trionfo. Spicca il post Instagram di Pelé che ha esaltato i brasiliani del club spagnolo ma anche mister Carlo Ancelotti.

IL POST - "Ecco perché il calcio è lo sport più bello del mondo. Ho potuto vedere un caro amico, Vinicius, che ha superato tante sfide e poi decidere una sfida epica come questa", ha esordito Pelé congratulandosi col match winner della finale di Champions. "Sono felice di aver visto Marcelo essere il primo brasiliano ad alzare la coppa della Champions League come capitano. Ho assistito ad un portiere impeccabile, Courtois, che ha effettuato salvataggi incredbili. E ho visto un allenatore stratega, Carlo Ancelotti, che ha saputo interpretare ogni momento e utilizzare al meglio le caratteristiche della sua squadra. Congratulazioni, Real Madrid. Che bella avventura!".