Real Madrid, Zidane blinda Bale: “Voglio che rimanga qui fino al termine della stagione”

Vigilia di Champions per il Real Madrid, che domani sera ospiterà al Bernabeu il Galatasaray nella quarta giornata della fase a gironi. Queste le parole del tecnico Zinedine Zidane in conferenza stampa raccolte da Marca.

BALE – “Ciò che noi vogliamo è che Bale stia bene: il problema è che adesso non è pronto per allenarsi regolarmente. Io non voglio che lui vada via: voglio che rimanga fino a fine stagione. Con lui ho un buon rapporto. Nazionale? Il Galles ha il diritto di convocarlo. Le parole di Giggs? In questo momento Gareth non è disponibile, non so cosa si sia detto con il suo commissario tecnico”.

MBAPPÉ – “Il suo futuro lo deciderà lui. Ha sempre detto che il suo sogno sarebbe di giocare un giorno nel Real Madrid: vedremo nel futuro”.

JAMES RODRIGUEZ – “Ancora non sarà disponibile, vedremo quando sarà pronto”.