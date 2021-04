Real Madrid, Zidane: “Chelsea difficile. Non temo arbitri dopo caos Superlega”

Le parole del tecnico blancos in vista della gara di Champions League contro i blues

Redazione ITASportPress

Vigilia di Champions League per il Real Madrid che domani affronterà il Chelsea nella semifinale di andata del torneo. Zinedine Zidane ha preso parola nel corso della conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il difensore Varane. Il mister ha commentato le vicende calde della sfida ma anche il caos Superlega e il futuro...

Parla Zidane

"È una partita molto importante e vogliamo competere al meglio. Sarà difficile perché il Chelsea è una squadra che attacca e difende bene. Dobbiamo fare attenzione dietro e attaccare con pericolosità", ha detto Zidane in merito alla partita contro i londinesi. "Sicuramente occorrerà vedere la nostra versione migliore. Liga o vincere la Champions? Non scegliamo, siamo ancora vivi in entrambe le competizioni. Abbiamo avuto molte difficoltà ma ci siamo risollevati".

SUPERLEGA - "Ne abbiamo già parlato. È assurdo pensare a sanzioni o a una possibile esclusione", ha detto Zidane. "Si parla tanto, forse troppo e non possiamo controllarlo. Se temo arbitraggio di domani? Io devo pensare al campo; ovviamente, credo che tutti vogliamo vedere il Real in Champions. L'arbitro farà il suo lavoro e noi giocheremo la nostra partita. Se dovessimo pensare che tutto sarà contro di noi, combineremmo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sulla partita. Sostegno a Perez? Il presidente sa cosa ho nel cuore, ma non è il momento di parlarne".

PERSONALE - "Credo sia importante solo il presente. Il Chelsea ha raggiunto meritatamente la semifinale ed è una squadra che ha esperienza europea". "Il mio quasi esonero dopo la gara con lo Shakhatar? Nel calcio succede e succederà sempre. Ripeto, penso alla partita di domani e proveremo a fare bene. Il resto dipende da me".

LA SQUADRA - "Come sta Hazard? Non lo vedo in difficoltà, sabato è stato bravo (contro il Betis ndr). Adesso speriamo solo che cominci a girare. Siamo contenti che sia tornato. Kroos e Mendy? Toni ci sarà, Ferland no".