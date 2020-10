Real Madrid, Zidane: “Ci meritiamo le critiche, io per primo”

Vigilia di Champions League per il Real Madrid che domani affronterà lo Shakhtar Donetsk. Spagnoli molto criticati per la sconfitta interna con il Cadice e il tecnico Zidane non si sottrae alle domande dei giornalisti: “Siamo tutti sulla stessa barca e le critiche ci rendono più forti. E’ normale essere giudicati per i risultati quando sei in un club come il Real Madrid e giochi una partita come l’altro giorno. L’unica cosa che possiamo e dobbiamo fare è tornare a giocare bene con il lavoro e pensare alla prossima partita. La cosa buona è che c’è una partita ogni tre giorni. Ci meritiamo le critiche, prima di tutti io perché in fin dei conti sono il responsabile di tutto, non i giocatori. Loro combattono, fanno del loro meglio e le cose non vanno sempre bene. Ora proveremo a cambiare un pò la dinamica contro lo Shakhtar Donetsk ma le critiche ci saranno ancora. “