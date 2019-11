Real Madrid, Zidane corteggia Mbappé: “Sono innamorato di lui, ma domani sarà un rivale…”

Vigilia di Champions League per il Real Madrid, che domani sera, nella quinta giornata della fase a gironi, ospiterà al Bernabeu il Paris Saint-Germain. Una sfida che è stata così presentata dal tecnico Zinedine Zidane in conferenza stampa.

PSG – “Sarà una partita in cui serviranno sia testa che cuore. Ci vorrà concentrazione e dovremo giocare a calcio. Sappiamo che sarà una gara importante, contro un avversario che sta andando molto bene”.

MBAPPE’ – “Verrà al Bernabeu come rivale: conosciamo la sua importanza per il Psg e dovremo essere preparati. Io di lui sono innamorato”.

BALE – “Giornata importante per lui? Lo sarà per tutti noi. Dovremo fare una grande prestazione”.

RIVINCITA – “Dalla sconfitta per 3-0 subita nella gara di andata siamo migliorati, ma non sarà per noi una rivincita. Vogliamo fare risultato per confermare i nostri progressi: stiamo migliorando giorno dopo giorno e questa è la cosa più importante”.