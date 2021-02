Real Madrid, Zidane: “L’Atalanta ha qualcosa di speciale. Domani sarà una bella partita”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della importante gara che vedrà i Blancos sfidare l’Atalanta di Gasperini nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: “L’Atalanta sta facendo un bel lavoro da ormai diversi anni. Io mi ricordo Gasperini che quando ero alla Juve lui allenava la Primavera, ha fatto delle cose bellissime e non mi sorprende che abbia raggiunto questi risultati. Domani sarà una bella partita, dobbiamo vincere ma non dimentichiamoci che saranno due gare. Penso che l’Atalanta sia una squadra fortissima fisicamente ma non solo. Hanno dei calciatori bravissimi offensivamente che sanno essere molto pericolosi, sono una bella squadra. L’abbiamo visti tante volte giocare, hanno qualcosa di speciale. Pirlo come me? Ha giocato alla Juve, ora fa l’allenatore e lo fa bene, ha una bella squadra. Mi piace vedere gli ex giocatori che allenano”.

Atalanta, Muriel: “Possiamo battere il Real Madrid se sfruttiamo le nostre caratteristiche”