Real Madrid, Zidane: “Lavorare per evitare guai. Sono convinto che supereremo il girone”

Un punto nel girone di Champions League dopo le prime due uscite stagionali. Non certo un ruolino di marcia da Real Madrid, specie se si pensa alle squadre – non ce ne vogliano Shakhtar Donetsk e Borussia M’Gladbach -, modeste incontrate. Zinedine Zidane non può certo essere contento ma allo stesso tempo è parecchio fiducioso riguardo l’esito finale del raggruppamento di Coppa. Al termine della sfida contro i tedeschi, pareggiata in extremis per 2-2, il mister blancos ha parlato come riporta Mundo Deportivo relativamente al momento dei suoi.

Zidane: “Lavorare duro ma supereremo il girone”

“Vogliamo sempre vincere, ed è per questo che non possiamo essere felici del pari contro il Borussia”, ha detto Zidane. “Ma in ogni caso dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare per non passare guai seri. La stessa cosa è successa l’anno scorso e ne siamo usciti fuori. Il Borussia è forte, così come ogni avversaria che si trova in Champions”. Sotto di due gol, il Real Madrid ha reagito andando a recuperare in extremis un punto portandosi sul 2-2: “La reazione della squadra è stata ottima. Nel complesso una buona gara, dove abbiamo continuato a pensare che fosse ancora possibile segnare e sistemare il match. Questo è carattere e bisogna tenerne conto ed esserne orgogliosi. Giocando in questo modo passeremo il girone, ne sono sicuro. Come sempre faremo tutto il possibile”.