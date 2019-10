Real Madrid, Zidane: “Mi tengo la reazione, anche se avremmo dovuto centrare i 3 punti”

Un pareggio inaspettato, accolto dai fischi del Bernabeu. Il Real Madrid è ultimo nel proprio girone di Champions League dopo due giornate: sconfitta al debutto per 3-0 in casa del Psg, 2-2 in rimonta questa sera contro il Bruges. Ecco le parole a fine gara del tecnico Zinedine Zidane: “Il risultato non è positivo, ma la reazione è stata buona. Non possiamo di certo essere contenti per quanto accaduto, abbiamo giocato i primi 45′ come mai era capitato prima, ma ripeto, mi tengo la reazione dei ragazzi. Anche se, naturalmente, dovevamo portare a casa tutti e 3 i punti. Nell’intervallo ci siamo detti che avremmo avuto un tempo per cambiare il registro, effettivamente l’atteggiamento è cambiato e abbiamo rimontato. Adesso pensiamo alla prossima gara di Liga, chiaro che la situazione in Europa non è al momento delle migliori…”.