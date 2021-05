Real Madrid, Zidane: “Nessuna scusa, il Chelsea ha meritato di passare il turno”

Il tecnico dei Blancos si sofferma sull'eliminazione in semifinale di Champions League

Niente da fare per il Real Madrid: l'ostacolo Chelsea si rivela insormontabile anche per la squadra di Zinedine Zidane. I Blancos escono di scena in semifinale con un pari in casa e una sconfitta in trasferta. Il rischio di una stagione fallimentare sembra diventare concreto per i madridisti.