Real Madrid, Zidane senza paura: “Se troveremo il Liverpool agli ottavi vinceremo”

La vittoria per 3-1 in casa del Brugge ha confermato la seconda posizione in classifica nel girone. Il Real Madrid accede, dunque, da seconda, alla fase ad eliminazione diretta di Champions League.

Ottavi di finale che potrebbero essere molto impegnativi per i blancos ma Zinedine Zidane non teme nessuno, anzi, rilancia. Parlando ai media subito dopo la vittoria ottenuta, come riporta Goal, il tecnico si è sbilanciato: “Non possiamo fare nulla riguardo al sorteggio. Se troveremo il Liverpool, vinceremo!”, ha azzardato il francese. “Siamo una squadra con diversi giovani ma possiamo fare bene”.

Staremo a vedere cosa riserverà al Real Madrid e Zidane l’urna di Nyon lunedì 16 dicembre. Intanto, ecco TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE.