Rennes, guaio Nzonzi: squalificato dalla Uefa per comportamento antisportivo

Guai per il Rennes e per Steven Nzonzi. Il centrocampista ex anche della Roma salterà la partita di Champions League in programma oggi contro il Siviglia a causa di una squalifica a carattere immediato. Lo ha comunicato la stessa società francese attraverso una nota apparsa anche sui profili social.

Nzonzi: squalifica per comportamento antisportivo

Difficoltà per il Rennes che perde oltre al suo talento numero uno, il francese Eduardo Camavinga, infortunato, anche un perno del centrocampo come l’ex Roma Steven Nzonzi. Il giocatore è stato squalificato ad effetto immediato dalla Uefa per comportamento antisportivo relativo al precedente match disputato dai francesi contro il Krasnodar. “Steven Nzonzi è stato squalificato per una partita dall’UEFA per comportamento ritenuto antisportivo relativamente al match giocato contro il Krasnodar. La sospensione ha effetto immediato”. Questa la breve nota della società.