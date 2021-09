Rio Ferdinand e il Cristiano Ronaldo veggente: “Mi ha detto che sapeva avrebbe segnato”

L'ex difensore del Manchester United racconta un messaggio ricevuto dal portoghese dopo la vittoria dei Red Devils contro il Villarreal

Una rete - da record - che è valsa tre punti al Manchester United nel girone di Champions League. Cristiano Ronaldo segna e fa godere i fan Red Devils. Anche quelli illustri come Rio Ferdinand , storico ex calciatore e adesso commentatore televisivo. Ed è proprio in occasione del post gara che la leggenda inglese ha rivelato a BT Sport un retroscena relativo all'asso portoghese e alla gara contro il Villarreal.

Ferdinand commentando il successo dello United sul Villarreal e la rete nei minuti di recupero di CR7 ha detto: "Mi ha mandato un messaggio stasera e mi ha scritto: 'Non ho giocato bene questa sera, ma sapevo che avrei segnato'", le parole di Cristiano Ronaldo all'ex difensore. "Questa è la convinzione che lui ha. La forza di credere in sé. Gli altri giocatori se ne stanno nutrendo. È un ottimo posto dove stare. La prestazione dello United non è stata eccezionale, non era al livello che Ole (Gunnar Solskjaer ndr) voleva che fosse. Ma quando serve un gol, un momento per galvanizzare la rosa, lo stadio, la tifoseria, Cristiano Ronaldo si fa avanti. Vuole essere quel ragazzo a cui capita quell'occasione. Il suo record di gol dice tutto. È lì per i grandi momenti. Quando hai un giocatore come Cristiano Ronaldo, i giocatori nello spogliatoio restano vivi. Sanno che c'è una possibilità di avere la meglio. Sanno che se arriva l'occasione, lui ci sarà".