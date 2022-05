Rio Ferdinand: “Finale Champions? Sempre scommesso contro Real, ora voto per loro”

L'ex difensore inglese dice la sua sulla finale tra Real Madrid e Liverpool

Sul sito ufficiale della Uefa è possibile trovare alcuni dei pronostici illustri in vista della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. A dire la sua sull'ultimo atto del torneo è stato anche Rio Ferdinand che ha ha votato per i Blancos nonostante, per sua stessa ammissione, nei turni precedenti non si era schierato in loro favore.