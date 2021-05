Rio Ferdinand: “Zinchenko poco attento e difesa pigra contro il Chelsea”

Ieri il Manchester City è stato sconfitto per 1-0 dal Chelsea

L'ex difensore dell'Inghilterra Rio Ferdinand ha criticato il calciatore del Manchester City Oleksandr Zinchenko per aver sbagliato l'intervento di chiusura in occasione del gol di ieri in finale di Champions League di Havertz 0-1. In particolare, l'ex del Manchester United ritiene che l'ucraino sia stato troppo passivo e poco attento: “Zinchenko sarebbe dovuto stare dietro a Havertz, ma non l'ha fatto. Questa del City è una difesa pigra! Insegui il tuo avversario fino alla fine o gioca con lui in modo che la palla non possa raggiungerlo ", ha detto Ferdinando a BT Sport.